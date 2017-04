Pescara a fumetti: tavola rotonda sul fumetto pescarese

Comunicato stampa

L’Agenzia per la Promozione culturale di Pescara della Regione Abruzzo Biblioteca “Di Giampaolo”, con la collaborazione del P.I.C.S. (Pescara Intergalactic Comics Show), Il Centro Quotidiano D’Abruzzo ed il sito web di critica e informazione fumettistica LoSpazioBianco.it, è lieta di presentare



Sabato 22 aprile alle ore 17:00 la tavola rotonda “Pescara a Fumetti”



Dall’ underground alla satira, dal fumetto per l’ infanzia a quello nazional popolare, dalle biopic alla fantascienza, un approfondimento su alcuni autori pescaresi e le loro produzioni IlCentro Quotidiano d’Abruzzo e Simone Cilli, firma de LoSpazioBianco.it, modereranno il dibattito in presenza di Fabrizio “Pluc” Di Nicola disegnatore del Dizionario dei film brutti a fumetti (Shockdom) e Bruce Springsteen – Spiriti nella notte (Nicola Pesce Editore), Chiara Karicola disegnatrice di Claire e Malù (Tunuè), Tauro sceneggiatore di Claire e Malù (Tunuè) e Phlox (Shockdom), Simone Angelini co-autore e disegnatore di Anubi (Grrrz Comic Art Book) e Malloy – Gabelliere Spaziale (Panini 9L) e Alessia Fattore disegnatrice di Scacco alla Regina (Le Storie n.19, Bonelli Editore).



L’incontro si terrà a Pescara in Via delle Caserme presso il Bagno Borbonico del Museo delle Genti D’Abruzzo.



L’evento è promosso dalla rete civica “Pescara Legge” con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara in occasione della Giornata Mondiale del Libro 2017 – http://www.pescaralegge.it