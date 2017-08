Patty Jenkins: Wonder Woman crea opportunità per le donne

In seguito al grande successo ottenuto al box office da Wonder Woman, la regista Patty Jenkins ha avuto modo di sottolineare la sua speranza in merito al fatto che la pellicola da lei diretta possa portare a più posti di lavoro per le donne in ambito cinematografico, riferendosi in maniera specifica soprattutto a ruoli come quelli di regista.

Spero che il successo del film porti a cambiare e condurre altre persone a ottenere delle opportunità – ha affermato la Jenkins durante una conferenza stampa per l’uscita della versione home video della pellicola – spero che le donne vengano assunte per i più variegati lavori e per tutti i tipi di posti in futuro.

L’attrice Lucy Davis, che in Wonder Woman interpreta il ruolo di Etta Candy, ha dichiarato di credere che il successo sia da ascrivere soprattutto alla sequenza in cui Diana (Gal Gadot) realizza il modo più efficace per sconfiggere il male.