Paper Girls – Vol. 2 (Vaughan, Chiang)

Scappate dal proprio tempo, Erin, Mac e Tiffany si ritrovano nel 2016 di fronte a una Erin adulta e in cerca della scomparsa KJ. Una lunga corsa tra tardigradi giganti, adulti dal futuro, un’altra Erin da una linea temporale diversa (o forse no?) e alcuni inaspettate rivelazioni.

In questo secondo volume della serie, Brian K. Vaughan sfrutta il viaggio temporale per cambiare la prospettiva del racconto, passando da uno sguardo nostalgico ma anche critico sugli anni ’80 a una riflessione sul nostro presente e sulle sue difficoltà, sullo scorrere del tempo e sulle sue conseguenze, parlando anche dell’accettazione di se stessi e della voglia di riscattarsi.

Tutto questo è reso possibile dalle ottime caratterizzazioni dei personaggi e dalle loro interazioni, specialmente quelle tra Erin e la sua controparte adulta. L’apporto di Cliff Chiang risulta quindi essenziale per questo tipo di racconto: l’artista sfrutta una griglia ordinata e pulita che fa esplodere in poche, significative splash page per sottolineare i punti cardine della storia,

supportando e arricchendo la narrazione grazie ad uno stile delicato, chiaro e ridotto all’essenza della linea, capace di rappresentare le varie sfumature emotive delle protagoniste, laddove i momenti d’azione sono rafforzati dalle esplosioni di colore di Matthew Wilson, che riesce a conferire un tocco lisergico ad un mondo in cui elementi reali e fantastici si intersecano continuamente.

Abbiamo parlato di:

Paper Girls – volume 2

Brian K. Vaughan, Cliff Chiang, Matthew Wilson

Traduzione di Michele Foschini

BAO Publishing, aprile 2017

128 pagine, brossurato, colore – 14,00 €

ISBN: 9788865438237