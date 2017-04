Panini lancia “Ridi Paperoga” con Tito Faraci e Sio

Su Anteprima #308 viene annunciato per maggio il primo numero di una nuova testata, dal titolo Ridi Paperoga, a cura di Tito Faraci, Sio e Marco Bolla.

Il progetto si pone come una ripresa dello spirito di Ridi Topolino, serie bimestrale uscita a partire dal marzo del 1997 per 13 numeri complessivi curata da Faraci stesso.

All’epoca l’autore, in Disney da pochi anni, aveva iniziato a sviluppare su Topolino e PKNA – Paperinik New Adventures un tipo di ironia dal taglio moderno e dissacrante, che poté trovare piena valvola di sfogo in una rivista completamente dedicata a questo stile, attraverso brevi storie a fumetti e rubriche volutamente deliranti.

A fine aprile uscirà un volumetto che raccoglierà il meglio di questa produzione, ma come Faraci aveva annunciato ai nostri microfoni poche settimane fa Disney-Panini sta per realizzare qualcosa di nuovo su quella falsariga.

Anteprima informa che Ridi Paperoga sarà composto da una breve storia inedita, scritta da Tito Faraci e disegnata da Enrico Faccini, una vecchia storia di Faccini in ristampa e il primo esperimento di storie “ridoppiate”, in cui grandi classici del fumetto Disney vengono riscritti da Faraci e Sio: in questo primo numero toccherà a Paperino e la leggenda dello scozzese volante, di Romano Scarpa.

Operazione, quest’ultima, ancora non del tutto chiara nelle modalità di realizzazione, per la quale si capirà probabilmente di più ad albo pubblicato, quando la si potrà valutare negli intenti e nel risultato finale.

Per il momento si saluta con positività una testata che non si limita a ristampare storie già esistenti ma che sembra puntare alla creatività.