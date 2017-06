Panini Comics presenta “CTRL-Z”, di Alessandra Patanè

Comunicato stampa

Come sarebbe la vita se si potesse usare il comando CTRL-Z per annullare e correggere la nostra ultima azione? E se esistesse un’app capace di farlo? Nella vita di Hugo Viennese, giovane universitario strampalato, si può grazie all’app Changce. Hugo è il protagonista di CTRL-Z – Greyscale, graphic novel di Alessandra “Alyah” Patanè, che arriverà in libreria a giugno con Panini Comics e dal 1 giugno, su Play Store, si potrà scaricare gratuitamente l’app Changce, per accedere a contenuti inediti della storia e non solo…

“Control-Z”, più comunemente abbreviato con CTRL+Z, è un comando generato premendo simultaneamente i due pulsanti sulla tastiera del computer. Questo codice è di solito associato a diverse funzionalità, ma la più diffusa è nota con il nome di UNDO e permette di annullare l’ultima azione effettuata.

Hugo è un ragazzo semplice che si divide tra studio, amici e piccole disavventure. La sua vita sembrerebbe perfetta, ma a Hugo tutto questo non basta ed è sempre alla ricerca della svolta nella sua vita. Qualcosa cambia quando scopre Changce, l’app che consente di correggere con un semplice gesto l’ultima scelta effettuata. Con Changce niente più errori causati dall’inesperienza, dalla distrazione, dalla sfortuna. Il mondo, adesso, sembra un posto migliore agli occhi di Hugo. Ma sarà proprio così?

L’AUTRICE

Alessandra Patanè (chiamata da tutti ALYAH) è nata in Sicilia e ha vissuto in tutte le regioni tranne… la Sicilia. Vive attualmente a Berlino.

Ha sempre sognato di fare la fumettista e ora effettivamente lo è… o meglio, lei prova a far finta di esserlo e spesso se ne convince talmente tanto da risultare preoccupante. Ha debuttato nel 2014 con la serie Greedy Flower, nata inizialmente come webcomic e successivamente pubblicata da Shockdom Edizioni. Parallelamente, Alyah lavora proprio a CTRL-Z, progetto che viene presto accolto dalla scuderia Panini Comics. C’è una cosa molto importante che dovete sapere di Alyah prima di fare la sua conoscenza: adora ridere, adora parlare e adora mangiare. Spesso le tre cose avvengono contemporaneamente.

Scheda

Autori: Alessandra “Alyah” Patanè

Formato: 17×26 cm, cartonato

Pagine: 128, a colori

Prezzo: Euro 14,00