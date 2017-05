Pandemonio: il terzo numero di Volt: che vita da Mech

Comunicato stampa

Le fumetterie sono luoghi popolati da personaggi bizzarri. Nerd appassionati fino all’ossessione, lettori voraci e onnivori, giovani entusiasti che creano scompiglio e gestori che oscillano tra lo scoramento e l’amore senza limiti per i fumetti. È in questo panorama che si muove il giovane robot Volt, protagonista dell’omonima serie di Stefano ‘TheSparker’ Conte. E sono proprio quei personaggi i co-protagonisti del terzo numero di Volt – Che vita di mecha (2,99 €, pagg.64), disponibile in edicola da mercoledì 10 maggio e in fumetteria da venerdì 12.

Il nuovo capitolo della serie s’intitola Pandemonio ed entra nel vivo delle avventure di Volt, che fa la conoscenza di un temibile personaggio: un grosso panda guercio chiamato Blackspot, altrimenti detto ‘l’uomo dei pacchi’. Blackspot è amico del titolare di Volt e sa tutto, conosce tutti i fumetti, è spietato e sottopone il giovane robot a una ferrea disciplina. Ma soprattutto, Balckspot sa come arginare i clienti più temibili, ad esempio ‘gli entusiasti dal comportamento bizzarro’: loro entrano, pescano fumetti a caso, li mettono in disordine e creano il caos. A causa loro, ma non solo, il lavoro di Volt rischia di diventare un inferno.