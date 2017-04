Outcast di Robert Kirkman disponibile su Verticomics

Comunicato Stampa

VERTICOMICS, la più importante piattaforma italiana di ebook specializzata in fumetti annuncia una nuova promozione: tutti i 18 episodi statunitensi di Outcast editati in italiano e a colori da SaldaPress – e raccolti finora in tre volumi brossurati o cartonati – al prezzo speciale di 14,99 euro, 30% di sconto. Promozione valida solo fino a lunedì 10 aprile.

Pagina ufficiale della promozione: https://verticomics.com/landing/outcast-tutti-gli-episodi-della-serie-a-fumetti-quasi-al-30-di-sconto/

Outcast è la serie Image/Skybound scritta da Robert Kirkman e disegnata da Paul Azaceta. L’autore di The Walking Dead continua la destrutturazione del genere horror mescolandolo con introspezione psicologica e rapporti umani, questa volta nel suggestivo contesto della città di Rome vessata possessioni demoniache ed esorcismi.

Questa promozione celebra il ritorno di Kyle Barnes atteso su Fox alle 21 di lunedì 10 aprile in contemporanea mondiale, dopo che la prima stagione ha registrato 26 milioni di telespettatori.

“Sono emozionato al pensiero degli spettatori in 125 paesi del mondo, torneranno ad appassionarsi alle vicende di Rome che diventano in questa stagione ancora più cupe e sinistre.” Cit- Robert Kirkman

VERTICOMICS è l’ ebook progettato per i fumetti. Le piattaforme di ebook utilizzano per le versioni digitali dei fumetti gli stessi formati e tecnologia progettati per la lettura di narrativa. Solo VERTICOMICS consente una piacevole e scorrevole lettura di ebook a fumetti su telefoni e tablet, perché usa una tecnologia realizzata dai nerd per i nerd.

