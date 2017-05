Our little sister – Diario di Kamakura #1 (Yoshida)

Un manga dai toni delicati che parla di famiglia, di perdite e di crescita. È la storia di tre sorelle, abbandonate in tenera età dal padre, che scoprono e accolgono in casa la sorellastra paterna rimasta sola alla morte dei genitori. Quattro giovani ragazze, quattro caratteri e quattro vite differenti che si riuniscono alla sera in casa per sostenersi, punzecchiarsi e coltivare un legame familiare senza genitori.

Akimi Yoshida dà vita a quattro personaggi credibili, sottolineando la fragilità e la forza di ognuna e l’importanza di sostenersi a vicenda. La storia procede tra dialoghi brillanti e pensieri intensi, tra momenti leggeri e dinamici in cui i balloon si accavallano in una irresistibile confusione di chiacchiericcio ed altri più riflessivi ma mai pesanti o negativi. Emergono particolarmente in questo primo volume Yoshino, ventenne un po’ svampita e impulsiva, e la piccola Suzu che nasconde dietro un carattere molto più maturo della sua età il dolore della perdita del padre; l’impressione è comunque di trovarsi davanti a una narrazione efficacemente corale.

I disegni sono puliti e semplici, i personaggi sono resi con pochi tratti e pochi elementi distintivi (occhi, capelli, lentiggini) e riescono a rendere con uno sguardo, una posa sensazioni e sentimenti delle protagoniste; lo stile deformed sottolinea i momenti più divertenti. Una bella sorpresa, un manga positivo che parla di sentimenti senza risultare stucchevole o distaccato dalla realtà.

Abbiamo parlato di:

Our little sister – Diario di Kamakura #1

Akimi Yoshida

Traduzione di Asuza Ozumi

Star Comics, aprile 2017

XX pagine, brossurato, bianco e nero – 4,90€

ISBN: 9788822604910