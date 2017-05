Lo Spazio Bianco presenta Origini, un racconto breve di Gabriele Bollassa.

Gabriele Bollassa nasce a Torino nel 1997. I suoi obiettivi sono da sempre il fumetto e l’illustrazione, e inizia a scrivere le sue storie nel 2013.

Fra il 2014 e il 2015 collabora con l’animatore Fabio Ramiro Rossin alla realizzazione di un cortometraggio per EXPO2015 e alle scenografie animate dello spettacolo Cannibali per la KRONOTEATRO. Nello stesso anno collabora con Francesco Guarnacca realizzando un contributo per From Here To Eternity.

Assieme a Roberto D’Agnano fonda la Fotonico Crew, gruppo composto da quattro giovani autori che si occupano di webcomics e autoproduzione.

Dal 2016 collabora come illustratore per la Prott Edizioni, e dal 2017 ne è anche l’art director.

Origini nasce da alcune fascinazioni per l’esotico e per la fantascienza, mescolate alla tematica dell’ecologia. Con questa breve racconto si cerca di immaginare cosa ne sarà dell’uomo dopo che questo avrà distrutto ogni ambiente naturale, vedendolo impegnato nella ricerca di un nuovo habitat.

La storia è apparsa precedentemente sulla pagina Facebook della Fotonico Crew, lo spazio in cui vengono settimanalmente pubblicate tutte le storie del collettivo.