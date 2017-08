Orfani: Sam n. 5 – Duello al sole disponibile dal 16 agosto

Comunicato Stampa

ORFANI: Sam n. 5 – Duello al sole

Un’oasi in mezzo al deserto è il palcoscenico dello scontro tra Sam e Ringo…

La fuga di Sam e dei bambini è finita, così come l’inseguimento di Ringo, ma lo scontro diretto tra i due non ha un risultato scontato: oltre a memorie di un passato remoto, ci si metteranno anche gli uomini del generale Petrov e i ribelli della Luna Rossa. E un’oasi in mezzo al deserto, un luogo di pace, viene trasformato nell’epicentro della guerra su Nuovo Mondo…

Uscita 16/08/2017

Soggetto: Roberto Recchioni, Michele Monteleone

Sceneggiatura: Roberto Recchioni, Michele Monteleone

Disegni: Luca Maresca, Sergio Mancinelli, Alessio Moroni, Antonello Becciu, Fernando Proietti, Mirko Treccani

Copertina: Carmine Di Giandomenico, colori Giovanna Niro

Colori: Luca Saponti, Stefania Aquaro, Alessia Pastorello