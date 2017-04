Domenica 23 aprile Open Day Scuola Romana dei Fumetti

Comunicato Stampa

DOMENICA 23 APRILE OPEN DAY ALLA SCUOLA ROMANA DEI FUMETTI

Domenica 23 aprile, dalle 10:30, giornata di orientamento gratuito alla Scuola Romana dei Fumetti (Via Flaminia, 29 – Roma), istituto che da oltre vent’anni si avvale dell’insegnamento di alcuni dei migliori fumettisti italiani, autori di fama internazionale scelti per il loro talento da Sergio Bonelli Editore, Marvel U.S., e Disney Italia. Corsi presentati: Disegno e Tecnica del Fumetto (triennale e biennio specialistico), Sceneggiatura (annuale e Master di specializzazione).

L’Open Day sarà così strutturato:

primo turno:

ore 10:30 I docenti presentano i corsi

ore 12:00 Colloqui/visione portfolio con i singoli docenti

secondo turno:

ore 16:00 I docenti presentano i corsi

ore 17:30 Colloqui/visione portfolio con i singoli docenti

Per prenotazioni: inviare un’email con nome, cognome, età e scelta del turno, (10:30 o 16:00) a scuolaromanadeifumetti@gmail.com I partecipanti all’Open Day potranno usufruire dello SCONTO DEL 20% sulla quota d’iscrizione al Corso di Disegno e Tecnica del Fumetto e degli altri corsi annuali.

E’ consigliata la partecipazione a chi abbia compiuto 17 anni di età.

Fondata più di venti anni fa da Giancarlo Caracuzzo (Dupuis, Marvel), Paolo Morales (Bonelli, storyboard artist), Massimo Rotundo (Bonelli, Delcourt), Stefano Santarelli (Cartoni RAI, Bonelli) e Massimo Vincenti (Cartoni RAI, Bonelli), la Scuola Romana dei Fumetti, da sempre una scuola d’autori, ha associato nel corso degli anni alcuni dei suoi migliori ex allievi: Claudio Bruni (Cartoni RAI), Stefano Caselli (Spider-Man), Simone Gabrielli (Glénat), Carlo Labieni (storyboard artist), Arianna Rea(Disney) e Alessandro Ruggieri (Splatter).

Il 12 aprile 2017 la Scuola Romana dei Fumetti ha firmato un protocollo d’intesa con il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Usr Lazio) “al fine di sviluppare una collaborazione orientata a favorire un raccordo stabile tra il sistema scolastico e il sistema di formazione del mondo dei fumetti, espressione del sistema locale in ambito artistico e culturale”. La collaborazione tra SRF e MIUR consisterà in attività finalizzate all’alternanza Scuola-Lavoro, stage, tirocini e formazione del personale docente della Scuola Pubblica.

Un importante riconoscimento istituzionale non solo per la SRF, ma per tutto il mondo del fumetto, del cartone animato e dell’illustrazione.

Per maggiori informazioni:

Sito web: http://www.scuolaromanadeifumetti.it/

Facebook: https://www.facebook.com/scuolaromanafumetti

Instagram: https://www.instagram.com/scuolaromanafumetti/

G+: https://plus.google.com/+ScuolaromanadeifumettiIt

YouTube: https://www.youtube.com/user/ScuolaRomanaFumetti

Tel:. 06 3214609

Mail: info@scuolaromanadeifumetti.it