Onirica e delicata, Roberta Zeta racconta Audrey Hepburn

COMUNICATO STAMPA

Simbolo di eleganza, bon ton e gusto, Audrey Hepburn è stata l’attrice che ha cambiato il modello di interprete hollywoodiana, da pin-up a figura esile e garbata, gentile e sbarazzina.

Ha vinto l’Oscar alla sua prima interpretazione da protagonista, in Vacanze Romane, ha creato uno stile insieme a Hubert de Givenchy, di cui è stata amica e musa.

Ma la carriera cinematografica di Audrey è stata solo una fase di un’esistenza molto più articolata, che fa di lei un esempio di tenacia, professionalità e chiarezza di intenti.

In scena Audrey ha spesso rappresentato il cliché della principessa, la donna che da una condizione inferiore si eleva socialmente, attraverso l’amore di un uomo.

Ma Audrey è stata nella realtà una principessa senza favola, che tutto ha conquistato da sola, grazie a una grande forza di volontà, a una visione e a un progetto di vita molto chiari.

Nata in una famiglia aristocratica messa in ginocchio dalla Seconda Guerra Mondiale, Audrey deve la propria magrezza non a diete rigorose, ma agli effetti della malnutrizione che ne compromette lo sviluppo e la porta a rinunciare alla sua grande passione, la danza.

Notata per la sua unicità, diventa modella e attrice e inizialmente sacrifica tutto alla carriera, per poi scegliere la famiglia e abbandonare un percorso di incredibile successo.

L’ultima fase della breve vita di Audrey, che muore a 63 anni di cancro, la vede testimonial di UNICEF, impegnata in battaglie umanitarie sul campo, decisa a dare dignità, lei che la fame l’ha provata, a tanti bambini in sofferenza.

La privazione mi ha reso incredibilmente sensibile a tutto quello che di buono è venuto dopo.

Ho sempre provato un enorme rispetto per la libertà, la buona salute, la vita, il cibo.

Audrey Hepburn

Roberta Zeta

Casualmente laureata in legge, disegna da sempre e dal 2007 lavora come illustratrice per moda e magazines. Tra i suoi clienti figurano HarperCollins, Mondadori, Saatchi & Saatchi.

Le sue illustrazioni sono state incluse dalla Triennale di Milano nel Nuovo Vocabolario della Moda italiana.

Ha pubblicato libri per bambini e ragazzi con Kite Edizioni, Edizioni EL e con le case editrici francesi Pocket e Pocket Jeunesse. Collabora come content editor per Picame, web magazine impostosi come punto di riferimento per la visual art e l’illustrazione.

Per il volume dedicato a Audrey Hepburn ha utilizzato una tecnica mista a matita su carta, colore ad acquerello, disegno vettoriale e pittura digitale.

Abbiamo parlato di:

Audrey

Roberta Zeta

Hop!, luglio 2017

Per aspera ad astra

18 euro

88 pagine a colori

ISBN: 978-88-97698-27-2

Età: all ages, consigliato dai 12 anni