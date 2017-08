“One Piece”: la collezione delle miniature dei personaggi

Comunicato Stampa

ONE PIECE LA COLLEZIONE UFFICIALE DELLE MINIATURE DEI PERSONAGGI

Dal 19 agosto Hachette Fascicoli lancia la collezione “One Piece”, la collezione ufficiale delle miniature dei personaggi. Disponibile in tutte le edicole e per abbonamento sul sito http://www.onepiececollection.it

Hachette Fascicoli propone per la prima volta in edicola la collezione 3D dei personaggi della mitica serie One Piece! Dal 19 agosto sarà possibile acquistare in edicola o sottoscrivere l’abbonamento online di “One Piece” e collezionare così queste miniature straordinariamente fedeli ai disegni originali e con finiture di qualità!

“One Piece – La collezione ufficiale” è un’opera a fascicoli che propone tante informazioni, curiosità sulla serie, la scheda personaggio e un bellissimo poster insieme alla collezione dei personaggi che hanno reso unica questa serie facendola diventare cult!

Ciascuna uscita è composta da un fascicolo e da una miniatura di un personaggio.

Toei Animation e Hachette Fascicoli propongono per la prima volta in Italia la collezione ufficiale dei celebri personaggi della serie TV! Dalla Ciurma di Cappello di Paglia alla Marina, da I 7 corsari alle Supernove fino alla ciurma di Barbabianca! Un universo di pirati e creature straordinarie come cyborg, dinosauri, zombie, uomini pesce, giocattoli viventi e draghi nati dalla fantasia di Eiichiro Oda, creatore di questo mondo che ha fatto impazzire generazioni di lettori e telespettatori!

News e aggiornamenti per il lancio di “One Piece” sono disponibili sul sito http://www.onepiececollection.it e alla pagina facebook.com/onepiececollectionhf, in anteprima lo spot su You Tube https://www.youtube.com/user/hachettefascicoli

E in più, un fan di eccezione: Favij! Guarda il video sul suo canale youtube dal 19 agosto!

“One Piece” è in edicola dal 19 agosto con la prima uscita al prezzo di lancio di € 1,50.

Oppure vai sul sito http://www.onepiececollection.ite scopri in anteprima la collezione e l’eccezionale offerta per ricevere comodamente a casa tua due uscite a € 4,99 oltre a due bellissimi omaggi riservati a chi sottoscrive l’abbonamento! Per chi poi decide di sottoscrivere l’offerta abbonamento Premium pagando un solo euro in più a uscita, oltre agli omaggi dell’offerta abbonamento standard, sono riservati tre articoli esclusivi One Piece!

NEI FASCICOLI

TUFFATI NEL MONDO DI ONE PIECE!

In ogni numero: la scheda dedicata al personaggio, un poster, informazioni, curiosità e i momenti più importanti del viaggio della Ciurma di Cappello di Paglia, da East Blue a Dressrosa.

LA COLLEZIONE di MINIATURE DEI PERSONAGGI

La collezione è composta dai personaggi della Ciurma di Cappello di Paglia, da quelli della Marina, de I 7 Corsari, delle Supernove fino alla Ciurma di Barbabianca e molto altro ancora!

Tutti i personaggi sono estremamente fedeli ai disegni originali, finemente curati nei dettagli e completi di basetta trasparente.

Fedeltà ai disegni originali

Cura nei dettagli

Finiture di qualità

Basetta removibile trasparente

Data di lancio: 19 agosto 2017

1^ uscita al prezzo speciale di € 1,50

L’opera è disponibile in edicola e online con un’offerta speciale sul sito http://www.onepiececollection.it: con la prima spedizione 2 uscite a solo € 4,99 e in più speciali omaggi per chi decide di abbonarsi. Per chi poi decide di sottoscrivere l’offerta abbonamento Premium pagando un solo euro in più a uscita, oltre agli omaggi dell’offerta abbonamento standard, sono riservati tre articoli esclusivi One Piece!