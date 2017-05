Nuovo palinsesto ABC per Marvel’s Inhumans e Agents of S.H.I.E.L.D.

Dopo il rinnovo per una quinta stagione, deciso nei giorni scorsi, la rete televisiva ABC ha comunicato i nuovi palinsesti per la prossima stagione televisiva che vedranno un cambiamento nella programmazione di Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. .

La serie con Clark Gregg non sarà più trasmessa il martedì sera negli USA, bensì al venerdì sera dopo la messa in onda dei primi 8 episodi di Marvel’s Inhumans, relegandola così a metà stagione. La decisione sembra legata agli ascolti non esaltanti avuti dallo show negli ultimi tempi, e un ricollocamento si pone nella speranza da parte del network di rinverdire il rapporto tra la serie e il pubblico.