Nuovo film di Spawn in lavorazione, Todd McFarlane alla regia

The Hollywood Reporter informa che il produttore Jason Blum, tramite la sua casa di produzione Blumhouse Production, sta collaborando con Todd McFarlane su un nuovo adattamento cinematografico di Spawn.

Una prima bozza della sceneggiatura della nuova pellicola è stata realizzata da McFarlane, che dovrebbe dirigere il progetto già in lavorazione da tempo ma che, fino ad ora, non era mai entrato ufficialmente in cantiere. Solo recentemente il creatore del supereroe Image ha trovato nella Blumhouse la società in grado di riportare l’iconica creatura al cinema, inteso come un film horror con un piccolo budget.

Il personaggio di Spawn è stato portato sullo schermo alcuni anni fa in un film della New Line Cinema che vide protagonista l’attore Michael Jai White.