Un nuovo albo di Cico da “Gli amici del Fumetto”

Comunicato stampa

L’Associazione “Gli Amici del Fumetto”, che da anni pubblica la rivista Cronaca di Topolinia ha prodotto un albo di sedici pagine contenente una breve ma divertente avventura completa e inedita di otto tavole dal titolo Cico cacciatore di mostri.

Anche la copertina di Gallieno Ferri è inedita, recuperata da un suo vecchio disegno. I testi sono di Moreno Burattini, i disegni (una tavola ciascuno) di Marco Verni, Gianni Sedioli, Marcello Mangiantini, Massimo Pesce, Stefano e Domenico Di Vitto, Giuliano Picininno, Raffaele Della Monica e Walter Venturi.

L’albo non è in vendita, ma riservato ai soci del club a cui tutti possono comunque iscriversi. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.cronacaditopolinia.it