I nuovi fumetti di DuckTales e Rapunzel

In questi mesi sul canale televisivo americano Disney XD approderanno due nuove serie animate con protagonisti già noti agli spettatori: Tangled – The series e DuckTales.

La prima, che riprende i personaggi del cinquantesimo film dei Walt Disney Animation Studios Rapunzel – L’intreccio della torre, è già partita, mentre per il reboot della celebre serie che tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso ha raccontato le avventure e le cacce al tesoro di Paperon de’ Paperoni, Jet McQuack e Qui, Quo, Qua si parla della prossima estate.

Come riporta Entertainment Weekly, ora la Disney americana ha annunciato che, per accompagnare la trasmissione di questi due prodotti, verranno realizzati anche dei fumetti ispirati ai due prodotti, pubblicati dalla casa editrice IDW, licenziataria dei diritti di pubblicazione Disney da un paio d’anni.

Lo stile grafico di entrambe le testate sarà fedele a quello delle relative serie televisive e anche le trame saranno contestuali a quanto narrato in esse: in particolare per Rapunzel si parla di una graphic novel che servirà da apripista per la serie a fumetti, Tangled: Advenure is calling, in uscita ad agosto. DuckTales esordirà invece a luglio con un numero zero.

In passato fumetti tratti da serie televisive disneyane non hanno mai rappresentato una produzione di particolare rilievo, anche per quanto riguarda proprio DuckTales, ma l’operazione è comunque significativa per quanto riguarda l’attenzione che la Disney riserva a questi due prodotti televisivi, e in tal senso ci si auspica la pubblicazione di questo materiale anche in Italia, cosa non così improbabile.