I nuovi appuntamenti con Canicola Edizioni

Comunicato Stampa

CANICOLA EDIZIONI A TAIWAN

Canicola edizioni è tra gli ospiti principali della prima edizione del “Taichung Comic Arts Festival” di Taiwan. Dopo gli inviti ai festival di tutta Europa e il dialogo a Buenos Aires con le realtà del Sudamerica, Canicola vola in Asia paese tra i più stimolanti per la sperimentazione del fumetto contemporaneo con cui ha instaurato un ponte culturale da più di dieci anni. In programma è prevista una conferenza di Andrea Bruno che dialogherà con Chihoi Lee di cui abbiamo pubblicato il libro Il Treno (2007), e a cui sono seguiti Il sogno dell’elefante (2010) di Yan Cong e Canicola Cina (2011) prima antologia contemporanea in Occidente dopo I fumetti di Mao curata da Umberto Eco nel 1971.

L’ULTIMO PAESE AD ALESSANDRIA DEL CARRETTO

Federico Manzone e “L’ultimo paese” dal 20 al 22 agosto approdano ad Alessandria del Carretto, attraverso un’istallazione intitolata “Mostra da abitare” che coinvolgerà il pubblico in una maniera inedita alla scoperta del libro attraverso un dialogo tra autore e fruitore.

Alessandria del Carretto e i suoi luoghi sono protagonisti nel libro di Federico così come i documentari di Vittorio de Seta sulla Calabria. Dopo la mostra a Bilbolbul del novembre scorso, le presentazioni e gli apprezzamenti, questa è la prima tappa di un ritorno a casa che tiene alta la festa.

*CINEMA ZENIT SU BANANAOIL.IT

“Cinema Zenit è un fumetto importante? Se importante è un libro che descrive il mondo da un punto di osservazione che prima non esisteva, che può cambiare in qualche misura la nostra percezione delle cose e del linguaggio che le contiene, allora sì.”

Alessio Trabacchini parla di Cinema Zenit di Andrea Bruno su Bananaoil: un interessante esplorazione della trilogia a fumetti in cui scopriamo perché possa essere considerata una lettura immancabile.

