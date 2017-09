Nuova serie animata dei Puffi in lavorazione

IMPS e Dupuis Audiovisuel hanno annunciato di avere unito le forze per produrre una nuova serie animata basata sui famosi personaggi di Peyo, che sarebbe attualmente in pre-produzione e sarà composta da episodi della lunghezza di 13 minuti ciascuno.

La serie televisiva dei Puffi trasmessa da Hanna & Barbera negli anni ’80 è stata una serie di grande successo, ancora trasmessa su scala globale. Ma la creazione di una nuova serie, dando ai Puffi un aspetto aggiornato, è stata solamente un passo logico dopo tre film di Hollywood – ha dichiarato Veronique Culliford di IMPS, società che da anni gestisce il marchio dei Puffi – siamo molto felici di intraprendere questo emozionante viaggio con il gruppo Dupuis, uno dei nostri partner storici.

Una sussidiaria di Media-Participations, la Dupuis negli anni ha lavorato agli adattamenti animati di famosi fumetti quali Spirou, Little Spirou, Papyrus, Jojo, Cedric, Kid Paddle, Little Furry and Marsupilami.