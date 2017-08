La nuova graphic novel di Julie Maroh: “Corpi Sonori”

Comunicato Stampa

DOPO IL SUCCESSO DE IL BLU È UN COLORE CALDO, JULIE MAROH TORNA CON LA GRAPHIC NOVEL CORPI SONORI

Panini Comics pubblicherà Corpi Sonori, nuova graphic novel di Julie Maroh, autrice de Il Blu è un Colore Caldo, fumetto vincitore del Premio del Pubblico al Festival di Angoulême da cui è stato tratto il film Palma d’Oro a Cannes La vita di Adele.

Il libro sarà presentato in anteprima dall’autrice nell’ambito della prossima edizione del Festival Gender Bender e a Lucca Comics & Games 2017.

Una storia sulle relazioni, sul sesso e, in ultima analisi, sull’amore che arriverà in libreria a novembre. Ambientata in una Montréal che diventa palcoscenico ideale per raccontare l’intero spettro dei rapporti di coppia, Corpi Sonori propone una visione lucida, ma al tempo stesso appassionata del più complesso tra i sentimenti umani.