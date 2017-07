La nuova edizioni di due grandi classici targati Sinnos

Comunicato stampa

Cattive ragazze e Pesi massimi sono le graphic novel che hanno inaugurato la collana “Leggimi Graphic” e che sono ormai due classici di Sinnos.

Da fine luglio in libreria arrivano in due nuove edizioni, interamente a colori e nel nuovo formato 16,5 x 23,5. La collana “leggimi! Graphic” è pensata anche per chi ha problemi di dislessia o difficoltà di lettura: la font utilizzata è LEGGIMIGRAPHIC, progettata appositamente, in collaborazione con l’Università di Camerino, per facilitare la lettura di fumetti.

Per continuare a parlare a ragazzi e ragazze di diritti, di donne e di uomini che hanno lasciato dei segni nella storia, di esempi d’impegno e partecipazione, ribaltando stereotipi e soprattutto invitando a pensare con storie che, prima di tutto, regalano il piacere di essere lette.

Pesi massimi. Storie di sport, razzismi, sfide

di Federico Appel

Sinnos editrice

Pag. 112

13,00 €

Cassius Clay-Mohammed Alì appare all’improvviso nella camera di un ragazzo: un fantasma? Forse, però un fantasma che racconta storie: di sfide, sport, medaglie e valori. Di grandi atleti che si sono resi protagonisti di imprese eccezionali, non solo per il mondo sportivo.

Storie di sport che raccontano di impegno, di prese di posizione, della possibilità di ciascuno di cambiare le cose, pensare e ragionare con la propria testa, a cominciare dal linguaggio che si usa. Per non perdere di vista i valori del rispetto e dell’attenzione all’altro.

La nuova edizione aggiunge altri personaggi e nuove storie:

Duke Kahanamoku una specie di supereroe degli sport acquatici della prima metà del ‘900, il primo ad arrivare in Australia con una tavola da surf.

Cathy Freeman, che alle Olimpiadi di Sidney del 2000 fece il giro d’onore alzando insieme la bandiera dell’Australia e quella aborigena.

Socrates, calciatore geniale e capitano di una delle nazionali brasiliane più forti: nel Corinthians riuscì a trasformare calciatori e tifosi in un esempio di democrazia e di lotta alla dittatura che imperversava in Brasile.

Vlade Divac, insieme a Drazen Petrovic colonna della nazionale di basket Jugoslava e poi in NBA, prima e durante la guerra civile che li divise.

L’autore: Federico Appel dopo aver illustrato vari libri per ragazzi (tra cui Muschio, di David Circi, Premio Strega Ragazzi 2017) e averne scritti due lui stesso (Le Memorie di Alessandro e Il sosia di Napoleone, pubblicati da Nuove Edizioni Romane), si cimenta con il linguaggio del fumetto. Nel catalogo Sinnos, suo, insieme a Fabio Stassi, è anche La leggenda di Zumbi l’immortale, graphic novel di guerra, amore e capoeira.

Cattive ragazze. 15 storie di donne audaci e creative

di Assia Petricelli e Sergio Riccardi

Sinnos editrice

Pag. 96

13,00 €

Premio Andersen 2014 – Miglior fumetto per ragazzi

Una graphic novel dedicata a 15 biografie eccellenti: scrittrici, condottiere, scienziate, attiviste, filosofe, cantanti, pittrici. Autonome, coraggiose, anticonformiste: più o meno note, sono donne che – in periodi storici e luoghi diversi – hanno a modo loro segnato la storia.

Hedy Lamarr era la più pagata diva di Hollywood e contemporaneamente una scienziata, a cui fu assegnato l’Oscar per i pionieri della scienza. Nellie Bly fu la prima giornalista d’inchiesta a indagare sotto copertura. Antonia Masanello fu l’unica donna a combattere nell’esercito dei Mille insieme a Garibaldi.

Storie raccontate con un linguaggio semplice, efficace e a tratti ironico.

«Le storie di questo libro sono storie di libertà. Probabilmente nessuna di queste donne si pensava eccezionale, ma tutte erano determinate. Così, vivendo la loro vita hanno aperto strade nuove o mandato in frantumi tradizioni secolari […]», dall’introduzione di Cecilia D’Elia.

Gli autori:

Assia Petricelli è autrice di documentari e prodotti audiovisivi di edutaiment per ragazzi e adulti. Appassionata di ogni forma di narrazione per immagini, ha iniziato a scrivere sceneggiature di fumetti per riviste cartacee e per il web.

Sergio Riccardi, dopo esperienze come scenografo per il cinema e la televisione, lavora come character designer, animatore e storyboard artist. Allo stesso tempo illustra libri per bambini e fumetti.