Comunicato Stampa

La nuova Coconino Press: appuntamento al 15 settembre

In tanti ci avete chiesto, in questo mesi, come sarà la nuova Coconino Press dopo l’arrivo di Ratigher come direttore editoriale.

Tanto per cominciare a scoprire le carte lui ha scritto e disegnato un fumetto, che potete leggere online qui e anche qui sotto

Per il resto, appuntamento a venerdì 15 settembre: Coconino Press anticiperà alcune future novità durante la Fresca Notte Coconino, una festa-happening a partire dalle ore 21, a Roma al Live Alcazar (via Cardinale Merry del Val 14). Siete tutti invitati, l’ingresso è libero!

Qui l’evento facebook: https://www.facebook.com/ events/1906414196278896??ti=ia