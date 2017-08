Il terzo numero dell’antologia di fumetti di Amianto Comics

Comunicato stampa

Il numero 03 di AMIANTO – innocui passatempi per giovani rivoluzionari – da oggi è ordinabile in pre-order sul sito www.amiantocomics.com.

Un quadrimestrale di 80 pagine in bianco e nero con storie inedite di genere, dove gli autori rivisitano, secondo il loro gusto, gli stilemi del fumetto popolare italiano.

Prosegue la saga Dark Hope, l’oscuro dark fantasy dal sapore western e si chiude col botto Dering Wood, l’horror ispirato alle pellicole cult anni ’90, inoltre, da questo numero in poi conoscerete un nuovo serial: Rick Derian, il protagonista di un disincantato poliziesco dai toni noir. Nelle restanti pagine troverete L’Età della Pietra, una storia breve che vi farà riflettere; Pagina 777 di Gabriele Baldaccini; Umor Bianco, la nuova rubrica comica a opera di Domenico Martino e due articoli di approfondimento a cura di Daniele Gambit e Elio Marracci, firme rispettivamente di Maz e Lo spazio bianco.

A partire dal 21 fino al 28 agosto sarà disponibile in PRE-ORDER a questo link (amiantocomics.bigcartel.com) e dal 28 agosto, ordinabile in tutte le fumetterie. Il numero 03 sarà presentato in anteprima a Darsena Comics il 2 e 3 settembre.

Copertina: Federico Fabbri

Interni di copertina: Francesco Pietrini

Dark Hope: Alessandro Benassi – Massimiliano Bruno

Dering Wood: Federico Galeotti – Daniele Ariuolo

Rick Derian: Federico Galeotti – Vito Coppola

L’Età Della Pietra: Matteo Polloni – Iacopo Calisti

Umor Bianco: Domenico Martino – N.R.D. – Nessuna Rete Disponibile

Articoli e approfondimenti: Gabriele Baldaccini – Elio Marracci – Daniele Gambit

Retro Copertina: Francesco Daigoro Cagnoni

Grafica: Matteo Polloni

Shop: amiantocomics.bigcartel.com

Sito ufficiale: www.amiantocomics.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/amiantocomics

Pagina Twitter: twitter.com/amiantocomics

Pagina Instagram: www.instagram.com/amiantocomics