Il numero 2 di Ronin disponibile online

Comunicato stampa

Il numero 2 di Ronin è da leccarsi i baffi!

È online su Issuu il secondo numero di Ronin, il bimestrale gratuito realizzato dagli autori della community Mokapop: oltre 50 pagine di fumetti, prosa e illustrazioni pronte per essere lette quando volete, dove volete e senza spendere un centesimo!

Il secondo numero di Ronin comprende 4 racconti in prosa, 5 illustrazioni e 8 storie a fumetti, tra cui “Niente di Meglio” di Jacopo Calisti e Marco Montironi che anticipa il secondo volume di “Mokapop Presenta” (in uscita a fine maggio 2017) e “Kreator” di Marco della Verde, Fausto Carotti e Fabio Angelini che ha recentemente vinto la prima edizione della Mokapop Arena.

<<Rispetto al primo numero – spiega Pietro Rotelli, co-fondatore di Mokapop e diabolico direttore d’orchestra di Ronin – abbiamo aumentato sia il numero delle pagine che quello delle storie, e anche il livello qualitativo non è certo sceso. Il primo numero è stato letto e scaricato da diverse centinaia di persone, e questo per noi è motivo di grande soddisfazione, ma come ogni prodotto che si rispetti, puntiamo a migliorarci ad ogni nuova uscita. Non è detto che sarà sempre facile riuscirci, ma siamo qui per realizzare cose belle, non per trovare le soluzioni più facili!>>

In Ronin l’azione si intreccia con l’ironia, il poliziesco corre appresso agli horror, colori cupi o scintillanti si alternano a classici bianchi e neri raffinati ed eleganti. Insomma, ce n’è per tutti i gusti: ammirando la spettacolare copertina realizzata da Emanuel Derna, è istintivo parafrasare uno spot di qualche anno fa e dire che Ronin “è proprio una rivista coi baffi!”

www.mokapop.com