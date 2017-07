Le novità di agosto targate Oblomov edizioni

Comunicato stampa

Per chi ama lo spirito immortale del rock’n roll, le parole di Jack Kerouac e la vita sulla strada.

Un universo oscuro che unisce humour e ironia.

Titolo: Sulla strada ancora

Autore: Baru

Editore: Oblomov Edizioni

Collana: Eisner

Pagine: 112 / colori

Formato: 21,5×30 cm

Prezzo: 18,00 €

Rilegatura: brossura

In uscita: agosto 2017

Il libro: André ed Edith si sono conosciuti nei giorni seguiti al turbinio del maggio ’68, all’epoca del rock’n roll, dell’agit prop, dei militanti e dei compagni. Col fido Jack Keruac in tasca, hanno portato la loro giovinezza lungo tante strade diverse, nessuna delle quali giungeva a Katmandu. Finché un giorno hanno messo da parte i sacchi a pelo e si sono sposati. Solo che oggi, venticinque anni dopo, Edith se n’è andata. Da sola. Allora André ha fatto l’unica cosa che potesse: ha ritirato fuori il sacco a pelo ed è andato a cercarla sulle strade che avevano percorso insieme. On the road again…

Titolo: Gli anni dello Sputnik

Autore: Baru

Editore: Oblomov Edizioni

Collana: Eisner

Pagine: 208 / colori

Formato: 21,5×30 cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 24,00 €

In uscita: agosto 2017

Diseguaglianze sociali, ideali e corruzione raccontate con l’umorismo e l’ironia amara di Baru.

Il libro: Sainte-Claire, 1957. La tensione monta tra la banda dei testa di lardo e quella dei testa di cane. Una volta ancora le due bande di ragazzini si affrontano per il controllo del confine tra i loro territori, terreno di gioco preferito di tutti i bambini della zona. Al margine di questa zuffa infantile, accanita ma senza odio, si svolgono ben altri scontri, più carichi di conseguenze: echi della violenza del conflitto algerino arrivano alla piccola città proletaria mentre gli operai in sciopero occupano per protesta la fabbrica vicina. Cronaca di un‘epoca di mezzo in cui la Storia e la realtà irrompono senza riguardi al cuore dei riti e dell’immaginario dell’infanzia. Gli anni dello Sputnik di Baru è una toccante storia di formazione e di preparazione alla realtà disincantata del mondo.

L’autore: Harvé Barulea, detto Baru. Uno dei padri nobili della graphic novel d’Oltralpe. Pluripremiato e pubblicato in tutto il mondo. La sua statura artistica ha ricevuto la consacrazione nel 2010 con il Grand Prix de la Ville d’Angoulême, il premio alla carriera più prestigioso in terra di Francia.

Il primo manhua (manga cinese) pubblicato in Europa di un’artista che fonde la tradizione pittorica della sua terra con la modernità del fumetto.

Titolo: Il soffio del vento tra i pini

Autore: Zao Dao

Editore: Oblomov Edizioni

Collana: Yoshitoshi

PAG: 128/ colori

Formato: 21,5×30

Rilegatura: Brossura

Prezzo: 18,00 €

In uscita: agosto 2017

Il libro: La giovane Yaya abbandona il villaggio natale per sfidare le tempeste e combattere le bestie feroci che obbediscono a un terribile demone, Rakshasa, la donna cannibale. Con l’aiuto di Juiling, la fata delle montagne, Yaya apprende i misteri della natura e a leggere il vento, strumento utilissimo per combattere, assistita dal saltellantye Dugu, i demoni e gli spiriti al servizio di Rakshasa.

L’autrice: Zao Dao è un’autrice cinese poco più che ventenne. Vive a Kaiping. Si è fatta notare a livello internazionale per l’assoluta maestria nella tecnica dell’acquerello, arte in cui non è seconda a nessuno. Dipingere e raccontare sono per lei una sorta di pratica spirituale. I suoi numi tutelari: Hokusai, Shigeru Mizuki, Katsuhiro Otomo, Taiyō Matsumoto, Dai Dunbang, Moebius, la accompagnano in questo cammino.

Titolo: Ishiki no kashi. Il letargo dei sentimenti

Autore: Igort

Edizione: Oblomov Edizioni

Collana: Herriman

PAG: 48/ colori

Formato: 21,5×30

Rilegatura: Brossura

Prezzo: 18,00 €

In uscita: agosto 2017

Il libro: Futuro. In un Giappone imperialista e ultramoderno la vita di tutti i giorni è influenzata dall’eco della guerra alle porte. Zusho ama Tsukuma, militare in carriera. Ma vede crescere, in segreto la sua passione morbosa per Naomi, spia al soldo dei russi. Pubblicato per la prima volta nel 1984, un’epoca in cui i manga erano di là da venire e della cultura giapponese si conosceva molto poco, questo affresco futuribile ebbe immediato successo e proiettò il lavoro di Igort nello scenario artistico internazionale. Una nuova versione restaurata e corretta, arricchita con appunti di lavorazione, schizzi, disegni, illustrazioni e fotografie sino a ora inediti. Con una prefazione dell’autore.

L’autore: Igort, nome d’arte di Igor Tuveri, è personalità poliedrica di artista. Autore prolifico di graphic novel pluripremiate, illustratore ed editore, è anche autore di racconti, romanzi e musiche. Nutrendosi di lunghe permanenze in Giappone e nei paesi dell’ex Unione Sovietica, ha maturato uno stile espressivo che unisce la peculiarità del graphic novel, di cui è maestro riconosciuto e del graphic journalism, diventando una voce tra le più originali del panorama artistico internazionale.