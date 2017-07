Le novità di luglio 2017 targate Coconino Press

Comunicato stampa

Marco Galli – Le Chat Noir

128 pagine in b/n e a colori

17 €

Dal 29 giugno in librerie e fumetterie.

Notti in locali fumosi e giorni di sole radioattivo. Eddy Levanthen, detective privato semi-fallito, trascina la sua esistenza nei bar di Buddha City. Ma un incarico gli cambierà la vita: un brutto ceffo lo paga profumatamente per trovare il misterioso Le Chat Noir. Inizia così un’avventura hard boiled visionaria, tra colossali bevute e botte da orbi, seducenti femme fatale, tossici mutanti e poliziotti corrotti, compresa una breve vacanza sul pianeta Marte…

Dopo Oceania Boulevard e Nella camera del cuore si nasconde un elefante, Marco Galli accompagna i lettori in un nuovo viaggio mozzafiato, divertendosi a smontare e citare con ironia i generi e tutto l’immaginario della narrativa pulp, dal noir alla fantascienza. In Le Chat Noir si ritrovano echi di Chandler, del cinema americano anni ’40, di Alphaville di Godard. Un hard boiled visionario, brillante e ironico, scritto e disegnato a ritmo di be-bop.



Emmanuel Guibert – La guerra di Alan (edizione integrale)

336 pagine in b/n e a colori

24 €

Dal 6 luglio in librerie e fumetterie.

Una guerra senza atti di eroismo, narrata attraverso i ricordi di vita quotidiana di un soldato americano: un veterano, all’epoca appena un ragazzo che si affacciava alla vita adulta. È questa la Seconda guerra mondiale narrata dall’anziano Alan Ingram Cope al suo amico Emmanuel Guibert, uno dei più importanti autori del fumetto francese contemporaneo: La guerra di Alan è un racconto della Storia fatto di storie con la s minuscola. Un passaggio di testimone tra due amici di diverse generazioni, in cui aneddoti minimi e personali sono messi in primo piano e risultano più importanti del quadro generale. Nasce così, da un colloquio tra amici, uno dei graphic novel più appassionanti e poetici degli ultimi anni, oggi pubblicato per la prima volta in Italia nell’edizione integrale in volume unico con una nuova appendice di fotografie. Guibert disegna le memorie di Alan e ci restituisce il suo stupore, la sua nostalgia, l’amore per la vita, la paura per gli orrori della guerra e le speranze che vennero dopo.

Emmanuel Guibert – Martha e Alan

120 pagine a colori

18 €

Dal 6 luglio in librerie e fumetterie.

Nella California degli anni Trenta il piccolo Alan si affaccia alla scoperta del mondo. A scuola conosce Martha. Con lei ogni esperienza è meravigliosa: le arrampicate sugli alberi, i giochi lungo il fiume, i ritrovi per cantare nel coro della chiesa… È l’inizio di un’amicizia che potrebbe diventare una storia d’amore, ma la vita deciderà diversamente. Con Martha & Alan Emmanuel Guibert continua a disegnare i ricordi dell’amico americano Alan Ingram Cope, espandendo l’universo di una delle più ambiziose imprese di storytelling a fumetti. Una nuova tappa nella straordinaria biografia di un uomo qualsiasi, osservata con l’occhio dell’infanzia che accende, trasfigura, dona magia ai più piccoli sussulti del cuore. Un invito alla gratitudine per gli attimi di inaspettata bellezza che la vita ci regala.