New Warriors: primi nomi per il cast del serial targato Freeform

The Hollywood Reporter informa che gli attori Milana Vayntrub (This is Us) e Derek Theler (Baby Daddy) sono entrati nel cast di New Warriors, la serie targata Freeform, nei ruoli rispettivamente di Squirrel Girl e Mister Immortal.

Assieme a loro è stato annunciato anche l’ingresso di Jeremy Tardy come Night Thrasher; Calum Worthy nella parte di Speedball; Matthew Moy come Microbe e Kate Comer come Debrii.

La serie debutterà sul canale Freeform nel 2018, e si tratta della seconda serie Marvel per la rete televisiva dopo Cloak & Dagger. Al momento non è ancora chiaro se i due serial saranno lanciati in contemporanea o meno.

Secondo quanto riportato dal sito, l’attrice di Parenthood Mae Whitman era in lizza per il ruolo di Squirrel Girl, ma il suo coinvolgimento a Good Girls della NBC come personaggio regolare, ha subito interrotto le possibili trattative.