New Mutants: Rosario Dawson in trattative

L’attrice Rosario Dawson (Marvel’s Daredevil, Marvel’s Luke Cage, Sin City) è in trattative con la 20th Century Fox per entrare nel cast di New Mutants, il nuovo adattamento cinematografico sui mutanti Marvel che sarà diretto da Josh Boone.

Secondo The Hollywood Reporter, l’attrice dovrebbe interpretare il ruolo di Ceilia Reyes, una mutante che è anche un medico e possiede il dono di generare un campo protettivo attorno al proprio corpo. Il personaggio dovrebbe assumere il ruolo di mentore per il gruppo di giovani mutanti nel film. Indiscrezioni citate dal sito indicano che James McAvoy e Alexandra Shipp non sono nello script e non riprenderanno i ruoli di Charles Xavier e Tempesta, anche perchè non sarebbero disposti a comparire nello spin-off.

La pellicola vede nel cast Maisie Williams e Anya Taylor-Joy nei ruoli rispettivamente di Illyana Rasputin alias Magik e Rahne Sinclair alias Wolfsbane.