The Hollywood Reporter informa che l’attore Charlie Heaton (Stranger Things) è in trattative con la 20th Century Fox per entrare nel cast di New Mutants, lo spin-off sui mutanti Marvel, nel ruolo di Sam Guthrie alias Cannonball.

L’attore si unirà a un cast che vede al suo interno Anya Taylor-Joy e Maisie Williams nei ruoli rispettivamente di Magik e Wolfsbane, mentre Rosario Dawson è in trattative per la parte di Cecilia Reyes.

La pellicola, scritta e diretta da Josh Boone, sarà nelle sale il 13 aprile 2018. Le riprese inizieranno nel mese di luglio a Boston.