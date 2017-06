New Mutants: Blu Hunt sarà Danielle Moonstar

The Hollywood Reporter ha confermato che l’attrice Blu Hunt è entrata nel cast di New Mutants, lo spin-off sui mutanti Marvel che sarà diretto da Josh Boone, nel ruolo di Danielle Moonstar.

L’attrice, apparsa in precedenza in un paio di episodi della serie The Originals, si unisce a un cast formato da Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zag mentre Rosario Dawson è attualmente in trattative per la parte di Cecilia Reyes.

Il sito indica che, per il ruolo, la ricerca per una attrice è stata effettuata in Canada e Regno Unito, prima che lo studio scegliesse la Hunt, di origini native americane.