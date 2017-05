The Hollywood Reporter ha confermato che le attrici Anya Taylor-Joy e Maisie Williams sono ufficialmente entrate nel cast di New Mutants, in cui interpreteranno rispettivamente i ruoli di Magik e Wolfsbane.

L’annuncio in sè non è una sorpresa, visto che i nomi delle due attrici già da tempo circolavano per lo spin-off sui mutanti Marvel, che sarà diretto da Josh Boone e arriverà nelle sale cinematografiche il 13 aprile 2018.