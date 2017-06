The Hollywood Reporter informa che l’attrice Alice Braga è entrata nel cast di New Mutants, lo spin-off sui mutanti Marvel diretto da Josh Boone, nel ruolo di Cecilia Reyes. L’attrice sostituisce così Rosario Dawson, che è uscita dal progetto per motivi non ancora resi noti.

La pellicola inizierà le riprese a Boston questo mese per una uscita nelle sale prevista per il 13 aprile 2018. Il film vede nel cast la presenza di Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga e Blu Hunt.