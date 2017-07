Nell’Infinito Silenzio (Fontanili)

Leggere Nell’Infinito Silenzio vuol dire avere la fortuna di seguire sul nascere un talento che, se continuerà a essere ben coltivato, evolverà in un autore dalla forte e trascinante identità. Qualcuno potrebbe credere che siano parole azzardate per un giovane fumettista di appena ventiquattro anni e alla sua opera prima: come dargli torto. Dietro la scrittura, che sia creativa o critica, si nasconde sempre l’azzardo, la scommessa, spetterà al futuro l’onere della controprova a questo mio pronostico. Ma concentriamoci su ciò che abbiamo sottomano. Nell’Infinito Silenzio è un fumetto breve, muto, che prende le mosse da un soggetto piuttosto semplice. La scelta stessa di evitare dialoghi e didascalie concentra tutta l’attenzione sulle immagini, che procedono a tambur battente, ritmando l’azione in un solido storytelling, privo di sbavature, che mostra una già ottimale padronanza della narrazione, capace di trascinare da buon horror il lettore in fondo all’incubo. Fontanili adotta almeno tre registri narrativi nei suoi disegni e altrettanti stili, che passano dal realismo al grottesco. In qualche tavola questa polifonia artistica gli riesce particolarmente bene – su tutte, da segnalare la bellezza della tavola 30, con oggetto un Vultus Christi – in altre, l’autore fatica un po’ ad annodare i fili, come nelle scene nel “corridoio”. La speranza e l’invito è che il giovane Fontanili continui nella sua maturazione artistica, insistendo sui caratteri ancora acerbi della sua arte e migliorandoli.

Abbiamo parlato di:

Nell’infinito silenzio

Marco Fontanili

Autoproduzione, gennaio 2017

70 pagine, brossurato, bianco e nero – 6,00 €