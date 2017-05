Neil Marshall dirige reboot di Hellboy

Dopo l’annuncio su FB di Mike Mignola, The Hollywood Reporter ha confermato che Millenium è in negoziazione con i produttori Larry Gordon e Lloyd Levin per la realizzazione di un reboot cinematografico di Hellboy, il cui titolo di lavorazione sarà Hellboy: Rise of the Blood Queen.

Il progetto, che sarà scritto da Andrew Cosby, Christopher Golden e dallo stesso Mignola, vedrà alla regia Neil Marshall e protagonista l’attore David Harbour.

Creato nel 1993 e pubblicato da Dark Horse, Hellboy è stato protagonista di due adattamenti per il grande schermo prodotti rispettivamente da Revolution Studios e Universal e diretti da Guillermo Del Toro, entrambi interpretati da Ron Perlman. Solo pochi mesi fa, il regista aveva annunciato il definitivo accantonamento del terzo film.