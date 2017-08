Nathan Never, Legs e Agenzia Alfa: rotta verso casa!

Comunicato Stampa

Sergio Bonelli Editore S.p.A., Platinum Studios Inc. e il Sig. Scott Mitchell Rosenberg sono lieti d’informare della firma di un contratto con cui Sergio Bonelli Editore ha acquistato tutti i diritti media e consumer products di Nathan Never, Legs, May, Agenzia Alfa ed in generale di tutti i personaggi legati all’universo narrativo di Nathan Never, creati da Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna.

Sergio Bonelli Editore S.p.A. già possiede i diritti editoriali e di publishing dell’ universo narrativo di Nathan Never, e d’ora in avanti deterrà e gestirà anche i diritti per realizzare film, produzioni televisive, merchandising, consumer products, videogames e qualsiasi altra produzione basata sui personaggi a fumetti.

Davide Bonelli, Presidente di Sergio Bonelli Editore S.p.A., ha dichiarato: “Quello di Nathan Never è uno dei nostri più importanti universi narrativi di fantascienza, pubblicato da oltre 25 anni. Siamo orgogliosi di poter lavorare a progetti di merchandising e trasposizioni in altri media, determinati a raggiungere coraggiosamente territori finora inesplorati”.