Nathan Never #312 Il canto di Gaia (Ostini, Alberti)

Il canto di Gaia, interamente a colori per chiudere i festeggiamenti del venticinquesimo anniversario della testata, vede Nathan Never indagare su un omicidio in un laboratorio tra i ghiacci del Nord, dove incontra Gaia Shure, giovane scienziata alle prese con un’insidiosa ricerca sulla “musica della Terra”, un suono d’origine primordiale. La brillante sceneggiatura di Alberto Ostini riesce sia a fornire una caratterizzazione verosimile e intensa ai protagonisti che ad approfondire in maniera originale le questioni etiche legate alle sperimentazioni scientifiche. I dialoghi non lesinano momenti di puro divertimento, come le deliziose citazioni al Tenente Colombo.

L’episodio segna il ritorno alle matite di Mario Alberti (qui anche co-autore del soggetto), di nuovo alle prese con la serie Bonelli che ne aveva consacrato il talento. Il suo è un tratto nervoso, con vignette spesso invase da ombre che rendono suggestivi i momenti più intimistici. Al contempo è in grado di conferire notevole impatto alle scene d’azione, con una scelta delle inquadrature poco prevedibile. Di particolare rilievo la sequenza muta finale, in cui Alberti comunica egregiamente la concitazione del momento e il senso degli avvenimenti, procedendo in parallelo nella narrazione di eventi contemporanei, ben coadiuvato dalla colorazione alternata di Romina Denti.

Al di là delle celebrazioni editoriali, una storia particolarmente riuscita, che tocca tematiche inusuali e con un comparto grafico fuori dal comune.

Abbiamo parlato di:

Nathan Never #312 – Il canto di Gaia

Alberto Ostini, Mario Alberti, Romina Denti

Sergio Bonelli Editore, maggio 2017

98 pagine, brossurato, colore – 3,20 €

ISSN: 977112157302570312