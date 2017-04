Napoli Comicon: i vincitori dei Premi Micheluzzi 2017

Si è tenuta oggi la cerimonia di assegnazione dei Premi Micheluzzi, i prestigiosi riconoscimenti conferiti ogni anno da Napoli Comicon ad autori e pubblicazioni del mondo del Fumetto che si sono distinti nell’ambito della Nona arte nel corso il 2016. Dedicati ad Attilio Micheluzzi, i Premi Micheluzzi sono giunti quest’anno alla loro XIX edizione. Le candidature erano state definite dal Comitato di Selezione composto da: Loris Cantarelli (Direttore di Fumo di China), Laura Pasotti (speaker radiofonica del Garage Ermetico), Andrea Antonazzo (esperto di fumetto e critico), Susanna Scrivo (traduttrice ed esperta di manga), Stefano Perullo (giornalista e libraio), Raffaele De Fazio (esperto). I vincitori sono stati scelti dalla giuria capitanata dal Magister Roberto Recchioni e che comprendeva: Alessandro Borghi, attore noto per Non essere cattivo e Suburra, la cantante Marianne Mirage, la scrittrice Licia Troisi e l’esperto di fumetto Ferruccio Giromini.

La premiazione, avvenuta presso il foyer dell’Auditorium CartooNa, è stata presentata da Andrea Delogu e Fabrizio Biggio.

Vi riportiamo di seguito i vincitori, divisi per categorie:

MIGLIOR FUMETTO

Kobane calling di Zerocalcare – Bao Publishing

MIGLIOR DISEGNATORE

Gigi Cavenago per Dylan Dog n. 361 – Sergio Bonelli Editore

MIGLIOR SCENEGGIATORE

Davide Reviati per Sputa tre volte – Coconino Press / Fandango Editore

MIGLIOR SERIE DAL TRATTO REALISTICO

Dragonero (nn. 32/43) di Stefano Vietti, Luca Enoch e AA. VV. – Sergio Bonelli Editore

MIGLIOR SERIE DAL TRATTO NON REALISTICO

Rat-Man Collection (nn. 113/117) di Leo Ortolani – Panini Comics

MIGLIOR FUMETTO ESTERO

Patience di Daniel Clowes – Bao Publishing

MIGLIOR SERIE STRANIERA

Sunny (nn. 3/6) di Taiyo Matsumoto – J-Pop

MIGLIOR WEBCOMICS (assegnato su indicazione dei portali:

BadComics, Comicus, C4Comic, Fumettologica, Lospaziobianco, Mangaforever, Orgoglio Nerd)

Aqualung – Stagione 2 di Jacopo Paliaga, French Carlomagno

MIGLIOR EDIZIONE DI UN CLASSICO

The complete Terry e i pirati (1934-1936) di Milton Caniff – Editoriale Cosmo

MIGLIOR STORIA BREVE

Nobisi (su Le Piccole Morti) di Brian Freschi e Flavia Biondi – Manticora Autoproduzioni

Inoltre sono stati annunciati i vincitori di alcuni premi speciali, tra cui il Premio del pubblico Mondadori, assegnato a Sarah Andersen per Crescere, che palle! (BeccoGiallo Editore), il Premio XL, assegnato online dai lettori della rivista a Maicol & Mirco per Palla Rossa e Palla Blu (Bao Publishing) e il Premio Nuove Strade, conferito dal Centro Fumetto Andrea Pazienza in collaborazione con il Comicon ad Alessandro Martorelli, in arte Martoz.

In conclusione è stato annunciato il Magister della prossima edizione del Comicon, Lorenzo Mattotti, e il tema che la caratterizzerà, ovvero la celebrazione dei vent’anni della manifestazione stessa.