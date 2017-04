Napoli Comicon 2017: gli appuntamenti della terza giornata

Comunicato Stampa

GIORNO #3 A NAPOLI COMICON:ARRIVA LIAM CUNNINGHAM DE IL TRONO DI SPADE

Tra gli eventi principali: la cerimonia dei Premi Micheluzzi, anteprima di Fargo – terza stagione e Alien: Covenant

Napoli, 29 aprile 2017 – Una nuova giornata sold out è prevista domenica 30 aprile a Napoli COMICON. Terzo giorno all’insegna di un programma ricco di anteprime, eventi e ospiti come Liam Cunningham, protagonista de Il Trono di Spade che incontrerà il pubblico alle 15:30!

11:00 – 13:30 – Alien Day – Proiezione di Alien di Ridley Scott (1979) in versione ridoppiata e integrale. A seguire, circa venti minuti in anteprima di Alien: Covenant, al cinema dall’11 maggio.

11:00 – 12:00 – SART, l’avventuroso impegno civile! Una storia sul settore di Ricerca e Soccorso del Gruppo Lucano di Protezione Civile, eccellenza nazionale del campo del volontariato dal basso, che ripercorre e illustra il complicato e pericoloso compito dei volontari tra i più specializzati e addestrati nel campo del soccorso in situazioni ambientali estreme. Partecipano gli autori: Paola del prete e Marcello di Mezzo e Giuseppe Priore, presidente del Gruppo Lucano Protezione Civile.

11:00 – 12:00 – Intervista alla celebre cosplayer turca Anzu Jaamu, modera DJ Shiru.

14:00 – 15:00 – Fargo, stagione 3 – Anteprima nazionale del primo episodio (versione originale sottotitoli in italiano) della terza stagione di Fargo, serie tv creata da Noah Hawley e ispirata all’omonimo film dei fratelli Coen.

14:00 – Comicon Cosplay Challenge – Torna uno dei contest cosplay più importanti in Italia e non solo! La gara, condotta e organizzata da Epicos, vedrà il vincitore volare verso la Malesia per partecipare come ospite d’onore al Comic Festival di Kuala Lumpur!

15:30 – 16:30 – Liam Cunningham de Il Trono di Spade – Incontro con Liam Cunningham, attore protagonista de Il Trono di Spade (Game of Thrones).

19:30 – 20:30 – Premi Attilio Micheluzzi 2017 – Cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento che viene assegnato ogni anno da Napoli COMICON ad autori e pubblicazioni del mondo del Fumetto che si sono distinti nell’ambito della nona arte durante il 2016. Quest’anno a presentare l’evento due ospiti d’eccezione: Andrea Delogu e Fabrizio Biggio.

E ancora, gli incontri e gli autografi con Jay, David Lopez, Giuseppe Palumbo, Licia Troisi, Max, Simone Angelini e Marco Taddei, Mirka Andolfo, Tanino Liberatore.

Infine, gli incontri con le case editrici Magic Press, Panini Comics, RW Lion, Sergio Bonelli Editore.

