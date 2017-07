Muso Festival 2017: spazio al fumetto

Comunicato Stampa

Il Muso Festival cresce ancora e per il quarto anno propone una sempre più vasta area dedicata al mondo del fumetto:

Collettivi di esordienti, autoproduzioni, professionisti del settore ed ospiti internazionali animeranno la festa, ed oltre alla possibilità di farsi fare firme, schizzi , commissions e acquistare fumetti, sketchbook e volumi autoprodotti degli artisti, ci saranno incontri a tema, workshop e attività delle quali sarà parte attiva anche la Scuola Internazionale di Comics di Roma, con i suoi insegnanti e studenti.

Troverete inoltre uno stand con un vasto assortimento di libri e fumetti, uno spazio per giochi di ruolo e da tavolo curato dai ragazzi della Gilda del Drago Nero e un’area relax con wine bar, immersa nel verde della Villa Altieri.

Come nei precedenti 14 anni di storia del festival, non mancheranno le band sul palco, lo stand culinario e la birreria!

I Musi vi aspettano il 21\ 22\ 23 Luglio a Oriolo Romano (Viterbo) a partire dalle 18.00…

e come sempre, INGRESSO GRATUITO!

Per ulteriori info e programma completo seguiteci su

Sito : www.muso.it

Facebook : Muso Festival