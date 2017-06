Monolith in anteprima al Cine&Comic Fest

Comunicato stampa

Il programma del CINE&COMIC FEST, il nuovo appuntamento di Genova Porto Antico EstateSpettacolo, si svela, dopo l’annuncio dei giorni scorsi e la pubblicazione del manifesto disegnato da Zerocalcare, con la prima di una serie di proiezioni speciali.

E in particolare cominciamo da sabato 8 luglio quando, a partire dalle otto di sera, la magnifica cornice della Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova accoglierà l’incontro con Roberto Recchioni “Dylan Dog e il cinema horror: un amore lungo trent’anni”, che ripercorrerà i profondi legami tra l’avventura editoriale del personaggio e l’amore per il cinema del suo creatore Tiziano Sclavi e del suo attuale curatore.

Ebbene, a seguire, non appena il sole sarà calato, sul palco salirà anche Ivan Silvestrini.

Recchioni e Silvestrini, rispettivamente soggettista e regista del film, introdurranno infatti la proiezione di Monolith, il cinecomic prodotto da Sky Italia e Lock & Valentine, co-prodotto da Sergio Bonelli Editore, e che sarà poi distribuito nella sale da Vision Distribution a partire dal 12 agosto. Ed è quindi con oltre un mese di anticipo che gli spettatori del CINE&COMIC FEST potranno assistere su grande schermo alla storia di Sandra (Katrina Bowden), madre in crisi che durante un viaggio nel deserto a bordo dell’auto più sicura e impenetrabile mai realizzata si ritrova, in seguito ad un incidente, a dover salvare il proprio bambino, bloccato e solo all’interno del veicolo, che sotto il sole non fa che scaldarsi…

Una curiosità: Lilith, la “voce dell’auto”, è interpretata da Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful.

Monolith, lo ricordiamo, è un progetto crossmediale unico nel suo genere. È infatti un thriller per il cinema ma anche una graphic novel in due parti, e sarà presto infine un fumetto da edicola. Per questo, oltre a Recchioni e Silvestrini, Monolith ha altri padri artistici: gli sceneggiatori del lungometraggio Mauro Uzzeo (che ha sceneggiato anche il fumetto), Stefano Sardo, Elena Bucaccio; e il disegnatore della graphic novel e ideatore del look dell’auto al centro di tutto, Lorenzo “LRNZ” Ceccotti.

In un Festival chiamato Cine&Comic non poteva mancare di certo il più importante progetto di cinecomic italiano attualmente in circolazione, e l’appuntamento è dunque per la serata dell’8 luglio, la proiezione è ad ingresso libero (fino ad esaurimento dei posti).

E la serata si concluderà con un’ulteriore sorpresa, che vi sveleremo nei prossimi giorni.

CINE&COMIC FEST fa parte della rassegna Porto Antico EstateSpettacolo, è un progetto realizzato dalla società Porto Antico di Genova con la Direzione Artistica di Giorgio Viaro, Direttore di Best Movie e critico cinematografico della trasmissione televisiva di RaiUno “Cinematografo”, che sarà anche il conduttore/moderatore di tutti gli incontri.