Mind MGMT e Flutter sul piccolo schermo

The Hollywood Reporter informa che Dark Horse Entertainment e Universal Cable Productions hanno rinnovato il loro accordo del 2015, sulla scia del recente ordine da parte di Netflix di una serie tv basata su Umbrella Academy.

Il nuovo accordo prevede inoltre la realizzazione degli adattamenti televisivi di Mind MGMT e Flutter. Basata sul graphic novel di Matt Kindt, Mind MGMT narra la storia di uno scrittore di romanzi criminali che cerca la verità dietro un misterioso volo aereo che cela una agenzia governativa segreta con spie che possiedono abilità psichiche. Henry Lime, l’ex agente principale, lavora per smantellare l’organizzazione. Dan Cerone lavorerà all’adattamento.

Flutter è invece basato sul graphic novel creata e scritta da Jennie Wood e disegnata da Jeff McComsey e incentrata su una teenager che trasforma se stessa in un ragazzo per conquistare la ragazza per il quale ha una cotta. Katherine Lindberg e Marc Rosen (Sense8) sciveranno l’adattamento televisivo.