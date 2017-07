Tutti i milioni di Paperone #4 (Vitaliano, AA.VV)

La Disney Definitive Collection giunge con aprile 2017 al numero 16 e protagonista dell’albo torna ad essere il plurimiliardario più amato e talvolta “odiato” dai paperopolesi: Paperon de’ Paperoni. A tenere le redini della sceneggiatura è ancora Fausto Vitaliano, questa volta coadiuvato nella scrittura del terzo episodio, Il mio quindicesimo milione, da Vito Stabile.

Mentre la copertina è firmata, come le precedenti, dall’evocativo Paolo Mottura, al disegno si susseguono diversi esponenti di Topolino: Valerio Held, Andrea Freccero, Marco Mazzarello e Stefano Intini, questi ultimi già impegnati in precedenti puntate della saga.

I primi due episodi riportano in scena il giovane Paperone dei tempi del Klondike come caratterizzato dalla matita di Don Rosa, laddove invece l’invenzione dell’aspirapolvere e la ricerca dei tesori perduti sono al centro delle storie successive. La narrazione dei quattro episodi è nel complesso scorrevole, i dialoghi sono curati e lasciano trasparire la totale affinità tra l’autore e

la saga da lui creata. Dal punto di vista grafico, Held e Mazzarello offrono al lettore tavole ricche di dettagli, soprattutto per quanto riguarda gli scenari, mentre Intini caratterizza i personaggi in modo meno convincente. In generale, Vitaliano riesce nell’ intento di accrescere la cultura dei più piccoli con aneddoti storici e allo stesso tempo divertire i lettori di ogni età.

Abbiamo parlato di:

Disney Definitive Collection #16: Tutti i milioni di Paperone – volume 4

Fausto Vitaliano, Vito Stabile, Paolo Mottura, Marco Mazzarello, Valerio Held, Andrea Freccero, Stefano Intini

Panini Comics, aprile 2017

146 pagine, brossurato, colori – 4,50 €

ISSN: 977238499300170016