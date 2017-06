Milano Film Festival 2017 Episode 2: animazione

L’edizione 2017 del Milano Film Festival è strutturata su tre fasi. La prima, iniziata a metà maggio e rivolta soprattutto agli studenti delle scuole, prevede la proiezione di una selezione di film e di corti. La seconda fase, che si svolgerà dal 6 all’11 giugno, è dedicata all’animazione classica, quella “artigianale“, dei film “girati al ritmo di 24 disegni al secondo“.

Per l’inaugurazione della rassegna, che si terrà il 6 giugno alle 18 presso Base Milano in via Bergognone 34, si esibiranno sul palco Adriano Viterbini & Los Indimenticables accompagnati da Davide Toffolo che disegnerà dal vivo (evento – prevendita).

Base Milano sarà dedicata al cinema d’animazione indipendente italiano, con la presenza di ospiti internazionali che presenteranno i loro film. Sono inoltre previsti laboratori e proiezioni speciali dedicate ai bambini e alle famiglie.

Seconda location del festival è il Cinema Ducale in Piazza Napoli 27, dedicato all’animazione giapponese. Le proiezioni, che prevedono opere di Eiichi Yamamoto, Mamoru Oshii, Masaaki Yuasa, Satoshi Kon, saranno dall’8 all’11 maggio.

A completare il programma il workshop It’s Alive! Animation X Interaction che si svolgerà il 10 giugno a partire dalle 10 presso Base Milano.