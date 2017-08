Mignola sul reboot di Hellboy: “Sarà più spaventoso”

Intervistato da Newsarama, Mike Mignola ha avuto modo di parlare del nuovo reboot cinematografico di Hellboy diretto da Neil Marshall, anticipando però di non potere specificatamente dire chi sarà nel film, riferendosi ai vari personaggi tratti dal suo fumetto.

Il B.P.R.D. figura nel film. Non voglio dire chi sia e chi non sia nel film. Penso sia giusto però dire che l’attenzione primaria è su Hellboy e non si tratta di una pellicola sulla squadra del B.P.R.D. – ha detto Mignola.

Sono stato super coinvolto con i film di Guillermo Del Toro rispetto a questo. In quelli ho lavorato alla pre-produzione ed ero sul set un sacco di tempo. Con il passare del tempo, io e lui (Del Toro) avevamo una idea diversa su che cosa dovesse accadere. E per quanto riguarda questo film, non sono molto coinvolto. Non sto facendo alcun concept art. Sto facendo il consulente, ma penso che dal primo giorno in cui abbiamo avuto discussioni sul look e sulle atmosfere del nuovo film, che il regista sembra essere molto più vicino al tono della visione che io volevo.

Dove Hellboy: The Golden Army era un film fantasy leggero, questo sarà molto più oscuro, vicino a un film horror – ha continuato Mignola – ho incontrato alcune persone che stanno facendo la pre-produzione e visto la persona che sta facendo gli effetti speciali sulle creature. Sono molto contento di quello che ho visto finora…. sono molto contento che chiedano la mia opinione e mi diano l’opportunità di risolvere alcuni problemi creativi.