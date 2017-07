Comunicato stampa

Il burattinaio Augustino vuole realizzare il burattino perfetto e vuole costruirlo con le sembianze di Mercurio Loi. Ma mentre il pupazzo prende forma, tutte le doti e le capacità di Mercurio sembrano svanire…

È questo l’intreccio alla base del nuovo numero di Mercurio Loi di Alessandro Bilotta, Il piccolo palcoscenico. Disegnato da Onofrio Catacchio, l’albo arriva in edicola e in fumetteria a partire dal 22 luglio. Una storia che si snoda tra spettacoli di burattini e colloqui per trovare un nuovo domestico (ma dovrà essere impeccabile), furti misteriosi e tenebrose wunderkammer, oggetti preziosi come uova che contengono mercurio e bronzi che raffigurano Mercurio alato; tutto questo mentre l’altro Mercurio, il professor Loi, tenterà di capire perché tutte le sue capacità vanno affievolendosi giorno dopo giorno, come se venissero lentamente risucchiate dal pupazzo con le sue fattezze.

Mercurio Loi – Il piccolo palcoscenico

Soggetto: Alessandro Bilotta

Sceneggiatura: Alessandro Bilotta

Disegni: Onofrio Catacchio

Copertina: Manuele Fior

Colori: Erika Bendazzoli