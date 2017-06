The Hollywood Reporter riporta in esclusiva che l’attore Evan Peters è entrato nel cast di X-Men: Dark Phoenix, dove riprenderà il ruolo del velocista mutante Quicksilver. Lo stesso sito aggiunge che l’attore Lamar Johnson, una delle star dello show canadese The Next Step, si è unito al cast della pellicola in un ruolo misterioso.

La pellicola sarà diretta da Simon Kinberg, al suo debutto registico.