X-Men: Dark Phoenix – Summer Fontana è una giovane Jean Grey

L’attrice Summer Fontana, nota al grande pubblico per avere interpretato Hope Michaelson nella quarta stagione di The Originals, è entrata nel cast di X-Men: Dark Phoenix nel ruolo di una giovanissima Jean Grey.

Nei giorni scorsi, un casting per la pellicola diretta da Simon Kinberg citava proprio la ricerca di una attrice per interpretare il ruolo della mutante, in una sequenza flashback.

Il casting della Fontana è stato confermato da Imdb e dall’account twitter dell’attrice, che proprio ora si trova a Montreal per le riprese del film.