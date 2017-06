X-Men: Dark Phoenix – Jessica Chastain in trattative per ruolo villain

Variety informa che l’attrice Jessica Chastain è in trattative con la 20th Century Fox per il ruolo della villain principale in X-Men: Dark Phoenix, nuovo capitolo cinematografico della saga mutante che sarà diretto da Simon Kinberg.

La rivista di spettacolo conferma inoltre per la prima volta che Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Sophie Turner e Nicholas Hoult ritorneranno al franchise nei loro ruoli. Secondo fonti citate da THR la Chastain dovrebbe interpretare il ruolo dell’imperatrice Shi’ar Lilandra.

La pellicola sarà nelle sale il 2 novembre 2018.