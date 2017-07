3 – Il meglio del fumetto: Piccole Storie, Come parlare alle ragazze alle feste, Giant Days

Il meglio del fumetto di ieri, oggi e domani: tre fumetti, tre parole. Nuovo appuntamento con la rubrica curata da Valentino Sergi, pubblicata sul numero 113 della rivista Leggere: tutti di agosto/settembre 2017.

DAL PRESENTE

Piccole Storie

Frédéric Brrémaud, Federico Bertolucci

Renoir Comics, maggio 2017 (2 volumi, serie in corso)

32 pagine, cartonato, colori – 9.90€

Lo stesso team del successo editoriale Love ritorna a parlarci delle meraviglie della natura con una serie di eleganti volumetti cartonati dedicati ai lettori più piccoli in cui un cagnolino e un simpatico scoiattolo ci faranno da guida nella natura selvaggia e incontaminata. I volumi di questa collana finemente disegnata alternano alla classica illustrazione documentaristica una simpatica striscia efficace nel trasmettere il contenuto didattico in modo divertente e interessante anche per i genitori.

In 3 parole: istruttivo, dilettevole, semplice

DAL PASSATO

Come parlare alle ragazze alle feste

Neil Gaiman, Fábio Moon, Gabriel Bá

Bao Publishing, aprile 2017

80 pagine, cartonato, colori – 17.00€

Adattamento magnificamente acquerellato dell’omonimo racconto vincitore del prestigioso Locus Award per la narrativa fantastica e pubblicato sull’antologia Cose Fragili, quest’affascinante novella dello stesso autore di capolavori contemporanei come Sandman, Nessun dove e American Gods ci racconta l’incredibile avventura di due amici che, imbucatisi a una festa, avranno un incontro ravvicinato e memorabile con alcune splendide fanciulle troppo particolari per essere di questo pianeta…

In 3 parole: suggestivo, languido, leggero

La recensione su Lo Spazio Bianco

DAL FUTURO

Giant Days

John Allison, Lissa Treiman

Edizioni BD, marzo 2017 (2 volumi, serie in corso)

120 pagine, brossurato, colori – 12.00€

L’università ai tempi dei millenials in un’originale e coinvolgente drama comedy incentrata sul frizzante quotidiano di tre amiche inseparabili. Un’odissea di fine adolescenza tra social e realtà che narra un arcobaleno di nuovi incontri, cambi di look, ragazzi rapaci, lezioni (quando capita), influenze micidiali e feste interminabili. Scritto come un serial televisivo e disegnato dall’animatrice Disney di Ralph Spaccatutto e Big Hero 6, Giant Days è il ritratto tenero e sincero degli adulti di domani.

In 3 parole: lezioso, femminile, generazionale

La recensione su Lo Spazio Bianco