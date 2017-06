3 – Il meglio del fumetto: Scott McCloud, Stefano Tamiazzo, Steve Niles

Il meglio del fumetto di ieri, oggi e domani: tre fumetti, tre parole. Nuovo appuntamento con la rubrica curata da Valentino Sergi, pubblicata sul numero 113 della rivista Leggere: tutti di giugno/luglio 2017.

DAL PRESENTE

Lo Scultore

Scott McCloud

Bao Publishing, aprile 2015

496 pagine, cartonato, colori – 21,00€

L’autore di Capire il fumetto, celebre manuale sulla nona arte, firma il suo apice con un’opera che scava in profondità alcuni grandi interrogativi dell’esistenza, ponendo il protagonista di quest’intenso volume, David Smith, un giovane scultore fallito e sull’orlo del baratro, di fronte a un contratto luciferino: 200 giorni in cui sarà in grado di scolpire la materia a mani nude come se fosse acqua e poi… la morte. Una proposta allettante per dare senso alla propria vita, se non fosse per un giovane amore che si profila all’orizzonte.

In 3 parole: personale, interrogativo, straziante

DAL PASSATO

Cynocephales – La banda dei mastini

Gris De Payne e Stefano Tamiazzo

ReNoir Comics, maggio 2017

48 pagine, brossurato, colori – 14,90€

L’atteso ritorno al fumetto di Stefano Tamiazzo, talento internazionale prestato alla BD francese, in una saga che narra la sanguinosa evoluzione della terza razza umana dopo Neanderthal e Sapiens: i cinocefali. In quest’emozionante ucronia ripercorriamo il cammino di un popolo nascosto nell’ombra della Storia, convertito da Carlo Magno al Cristianesimo e alleato dei Francesi per secoli di cruente battaglie. Ma nel corso dei secoli le commistioni sono inevitabili e i cinocefali puri sono ormai in estinzione… e così il loro antico patto.

In 3 parole: leggendario, ardente, accurato

DAL FUTURO

The Disciples

Steve Niles, Christopher Mitten

Edizioni BD, aprile 2017

112 pagine, brossurato, colori – 12,00€

Uno dei moderni maestri dell’orrore disegnato, sceneggiatore acclamato di 30 giorni di notte, ci trasporta nello spazio profondo, ai confini di un sistema solare corrotto e selvaggio come il far west, per seguire un gruppo di cacciatori di taglie chiamato a riportare sulla terra una ragazza scomparsa su Ganimede, la più grande luna di Giove. La ricerca li porterà nella sede di un misterioso culto responsabile di aver risvegliato una forza spaventosa e inarrestabile; un’entità capace di controllare la mente dei propri ospiti e da cui non c’è scampo.

In 3 parole: spasmodico, graffiante, funesto